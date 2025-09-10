Logo
Лука Дончић исписао историју Евробаскета, оборио нестваран рекорд

Извор:

Б92

10.09.2025

22:42

Коментари:

0
Лука Дончић исписао историју Евробаскета, оборио нестваран рекорд
Фото: Танјуг/АП

Ниједан играч прије чудесног Словенца није добацио до тог броја поена у мечу четвртфинала.

Дончић је, као и у свакој утакмици на турниру, заблистао и против Њемаца, потврдио класу и репутацију једног од најбољих играча свијета.

Већ у првом полувремену је убацио 22 поена.

И то оптерећен са три личне грешке.

И другом полувремену је наставио да затрпава кош Њемачке и да малтене сам одржава Словенију у игри за тријумф - упркос чињеници да је у међувремену зарадио и четврту личну грешку.

Ни то га није спутало да вуче "дежелу".

Дончић је до 39. поена стигао у посљедњој дионици. Утакмицу је, на крају, завршио са 11/25 шутем из игре, 6/9 је гађао за два, 5/16 за три, 12/15 за један.

Уписао је и десет скокова и седам асистенција.

Лука Дончић је први играч у историји Евробаскета који је у четвртфиналу постигао 39 поена.

Таг:

Лука Дончић

