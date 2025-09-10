Лука Дончић исписао историју Евробаскета, оборио нестваран рекорд

Извор:
Б92
10.09.2025
22:42
Коментари:0
Ниједан играч прије чудесног Словенца није добацио до тог броја поена у мечу четвртфинала.
Дончић је, као и у свакој утакмици на турниру, заблистао и против Њемаца, потврдио класу и репутацију једног од најбољих играча свијета.
Већ у првом полувремену је убацио 22 поена.
И то оптерећен са три личне грешке.
И другом полувремену је наставио да затрпава кош Њемачке и да малтене сам одржава Словенију у игри за тријумф - упркос чињеници да је у међувремену зарадио и четврту личну грешку.
Ни то га није спутало да вуче "дежелу".
Економија
Да ли Америка пада: Стигло драматично упозорење
Дончић је до 39. поена стигао у посљедњој дионици. Утакмицу је, на крају, завршио са 11/25 шутем из игре, 6/9 је гађао за два, 5/16 за три, 12/15 за један.
Уписао је и десет скокова и седам асистенција.
Лука Дончић је први играч у историји Евробаскета који је у четвртфиналу постигао 39 поена.
(б92)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму