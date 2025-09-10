Logo
Large banner

Ништа од Београда: Познато мјесто одржавања Ф4

10.09.2025

12:26

Коментари:

1
Ништа од Београда: Познато мјесто одржавања Ф4

Тимови Евролиге су одлучили да ће се Фајнал фор 2026. године одржати у Атини, преносе грчки медији.

Послије неколико мјесеци чекања, објављено је мјесто одржавања завршне фајнал фора Евролиге за нову сезону.

Са осам гласова "за" и три негативна, тимови у такмичењу су одлучили да се полуфинална фаза и финале одрже у АтиниГлавни град Грчке био је велики фаворит, упркос покушају Срба да буду домаћини догађаја у Београду.

На крају је донијета одлука да се Фајнал фор одржи између 22. и 24. маја.

Ово ће бити четврти Фајнал фор који ће Грчка организовати, пошто је 2000. године Ф4 одржан у Солуну, 1993. године у Пиреју, а 2007. године такође у Атини, у ОАКА Арени..

Подијели:

Тагови:

Košarka

Евролига

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Шојгу: Све што узнемирује наше пријатеље из Српске имаће свој одјек послије референдума

Република Српска

Шојгу: Све што узнемирује наше пријатеље из Српске имаће свој одјек послије референдума

20 ч

3
Драгослав Павловић, градоначелник Ниша

Србија

Одборници одлучили: Драгослав Павловић остаје градоначелник Ниша

20 ч

0
Литванија: Велика вјероватноћа да су дронови залутали у ваздушни простор Пољске

Свијет

Литванија: Велика вјероватноћа да су дронови залутали у ваздушни простор Пољске

20 ч

0
Корњача живјела 23 дана без главе, пиле издржало 18 мјесеци: Експерименти који су шокирали свијет

Занимљивости

Корњача живјела 23 дана без главе, пиле издржало 18 мјесеци: Експерименти који су шокирали свијет

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

07

56

У ова три знака рађају се најинтелигентнији људи

07

52

Британци и Израелци на "ратној нози"; Жесток сукоб Стармера и Херцога

07

45

Српска богатија за 26 беба

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner