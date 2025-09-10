Ништа од Београда: Познато мјесто одржавања Ф4

10.09.2025
12:26
Коментари:1
Тимови Евролиге су одлучили да ће се Фајнал фор 2026. године одржати у Атини, преносе грчки медији.
Послије неколико мјесеци чекања, објављено је мјесто одржавања завршне фајнал фора Евролиге за нову сезону.
Са осам гласова "за" и три негативна, тимови у такмичењу су одлучили да се полуфинална фаза и финале одрже у АтиниГлавни град Грчке био је велики фаворит, упркос покушају Срба да буду домаћини догађаја у Београду.
На крају је донијета одлука да се Фајнал фор одржи између 22. и 24. маја.
Ово ће бити четврти Фајнал фор који ће Грчка организовати, пошто је 2000. године Ф4 одржан у Солуну, 1993. године у Пиреју, а 2007. године такође у Атини, у ОАКА Арени..
