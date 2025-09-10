Logo
Њемачка након драме срушила Словенију

АТВ

10.09.2025

22:10

Фото: Tanjug/AP Photo/Sergei Grits

Кошаркаши Њемачке посљедњи су четвртфиналисти Европског првенства након што су у драматичној утакмици савладали Словенију.

Њемачка је славила резултатом 99:91

Актуелни свјетски прваци су у мечу пуном узбуђења савладали Словенију резултатом 99:91 и тако комплетирали "костур" завршнице Евробаскета.

Упркос побједи "панцера", меч је обележио невероватни Лука Дончић који је готово читаво друго полувреме играо са четири фаула, па је и поред тога оборио рекорд Евробаскета.

Меч је завршио са 39 поена, што је највише у историји четвртфинала на континенталној смотри.

Њемци ће се у петак за финале борити против Финске. Други полуфинални пар чине Турска и Грчка.

