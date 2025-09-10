Њемачка након драме срушила Словенију

Извор:
Кошаркаши Њемачке посљедњи су четвртфиналисти Европског првенства након што су у драматичној утакмици савладали Словенију.
Њемачка је славила резултатом 99:91
Упркос побједи "панцера", меч је обележио невероватни Лука Дончић који је готово читаво друго полувреме играо са четири фаула, па је и поред тога оборио рекорд Евробаскета.
Меч је завршио са 39 поена, што је највише у историји четвртфинала на континенталној смотри.
Њемци ће се у петак за финале борити против Финске. Други полуфинални пар чине Турска и Грчка.
