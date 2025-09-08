Logo
Њемачка остала без селектора усред Евробаскета!

08.09.2025

12:58

Фото: Tanjug / AP

Многе селекције на текућем Евробаскету имају проблема са повријеђеним и болесним играчима, а репрезентација Њемачке са селектором.

Алекс Мумбру је непосредно пред почетак турнира био хоспитализован због инфекције и прилично се намучио током групне фазе у Тампереу.

"Панцере" је преузео његов помоћник Алан Ибрахимагић, који ће и у наставку шампионата Европе бити на кормилу једног од главних фаворита за злато.

Мумбру, једноставно, није могао да се у потпуности посвети кошарци и то је Кошаркашки савез Њемачке објавио на својим званичним мрежама.

"Током протеклих дана схватио сам да физички нисам спреман да водим тим са клупе током утакмица. Одлучио сам да прилагодим улоге у стручном штабу и да Алан преузме одговорност главног тренера током утакмица. И даље ћу бити на клупи, подржаваћу екипу и наставићемо да радимо блиско заједно. Вјерујем да је ово најбољи начин да помогнем тиму да оствари успјех", рекао је Мумбру.

Њемачка ће у сриједу од 20.00 у четвртфиналу Евробаскета играти против Словеније, преноси б92.

Евробаскет 2025

Košarka

Њемачка

