Њемачка остала без селектора усред Евробаскета!

08.09.2025
12:58
Коментари:0
Многе селекције на текућем Евробаскету имају проблема са повријеђеним и болесним играчима, а репрезентација Њемачке са селектором.
Алекс Мумбру је непосредно пред почетак турнира био хоспитализован због инфекције и прилично се намучио током групне фазе у Тампереу.
"Панцере" је преузео његов помоћник Алан Ибрахимагић, који ће и у наставку шампионата Европе бити на кормилу једног од главних фаворита за злато.
Мумбру, једноставно, није могао да се у потпуности посвети кошарци и то је Кошаркашки савез Њемачке објавио на својим званичним мрежама.
"Током протеклих дана схватио сам да физички нисам спреман да водим тим са клупе током утакмица. Одлучио сам да прилагодим улоге у стручном штабу и да Алан преузме одговорност главног тренера током утакмица. И даље ћу бити на клупи, подржаваћу екипу и наставићемо да радимо блиско заједно. Вјерујем да је ово најбољи начин да помогнем тиму да оствари успјех", рекао је Мумбру.
Њемачка ће у сриједу од 20.00 у четвртфиналу Евробаскета играти против Словеније, преноси б92.
