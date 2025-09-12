Њемачка у финалу Евробаскета

Извор:
Кошаркаши Њемачке савладали су Финску резултатом 98:86 у полуфиналу Евробаскета.
Панцери су се тако пласирали у финале Европског првенства, гдје чекају бољег из меча Турска - Грчка.
Најефикаснији у побједничком тиму био је Денис Шрудер са дабл-дабл учинком - 26 поена и 12 асистенција. Пратили су га Вагнер са 22, Тристан Да Силва је имао 13, а Бонга и Тајс по 10.
Код Финаца се истакао Нкамуа са 21 поеном, Марканен је имао 16, а Јантунен и Муринен по 12.
Фантастично прво полувријеме је одиграла Њемачка. Имала је Финска своје моменте на почетку меча, али су изабраници Алекса Мумбруа брзо успоставили свој ритам.
Тајс је радио одличан посао у рекету и конекцију са Шрудером, који је имао седам асистенција послије првих 10 минута.
На то се надовезао и феноменални Вагнер, који је био нерјешива енигма за Финце. Погађао је за три, изнудио фаулове када год је кренуо у продор...
Озбиљан фактор током цијелог меча био је и Тристан Да Силва, који је налазио рјешење када год би стао напад Њемачке.
Дјеловало је да ће Панцери имати лак посао у полуфиналу послије првих 20 минута.
Али, показала је Финска да није случајно догурала до завршнице. Разиграо се Марканен, уз сјајног Нкамуу, а јавио се и Муринен, као и против Србије.
Миц по миц и дошли су на једноцифрену разлику, а Маџуни их је примакао тројком на само шест поена заостатка.
Али, Њемачка је одиграла одлично посљедњу деоницу и врло брзо се одлијепила на недостижну предност. Лоше је Финска отворила тај дио меча, што селекција попут актуелног свјетског шампиона није пропустила да искористи.
Стао је тотално напад Финске и средином четврте четвртине смо малтене добили првог финалисту на Евробаскету.
