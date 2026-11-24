Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српски кошаркаш Никола Јокић, члан Денвера, проглашен је за играча седмице Западне конференције НБА лиге, саопштено је на званичној страници такмичења.
Јокић је у периоду од 16. до 22. новембра одиграо четири утакмице, на којима је просјечно биљежио 28,8 поена, 12 скокова и 9,5 асистенција, уз 60 одсто успјешности шута из игре.
За центра Денвера ово је прво овосезонско признање, а укупно 21. пут у каријери да је проглашен за играча седмице НБА лиге.
Признање у Источној конференцији припало је кошаркашу Вашингтона Ентонију Дејвису, који је у истом периоду просјечно постизао 26,5 поена, уз девет скокова и 1,3 блокаде по утакмици. Њему је ово 12. такво признање у каријери.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму