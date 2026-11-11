Партизан потврдио: Крис Силва стигао у Београд

Centar Fenerbahčea Kris Silva, doputovao je danas u Beograd gde će tokom sutrašnjeg dana proći obavezne lekarske preglede. Ukoliko pregledi budu uspešni, Silva će postati novi košarkaš Partizana Mozzart Bet.✊🏽 https://t.co/T6CAn2aoWP