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Партизан потврдио: Крис Силва стигао у Београд

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АТВ редакција
11.11.2026 16:10

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Партизан потврдио: Крис Силва стигао у Београд
Фото: Tanjug / AP / OLIVER BUNIĆ

Кошаркашки клуб Партизан објавио је на својим друштвеним мрежама да је Крис Силва (30) стигао у Београд.

Бивши кошаркаш Фенербахчеа ускоро ће бити на располагању тренеру Ђоану Пењароји. Претходно је потребно да обави љекарске прегледе, који су заказани за четвртак.

„Центар Фенербахчеа Крис Силва допутовао је данас у Београд, гдје ће током сутрашњег дана обавити обавезне љекарске прегледе. Уколико прегледи буду успјешни, Силва ће постати нови кошаркаш Партизана“, објавили су црно-бијели.

Габонац је ове сезоне у Евролиги одиграо четири утакмице за Фенербахче (укупно 23 минута), уз занемарљив статистички учинак. Са висином од 206 центиметара, Силва покрива позиције крилног центра и центра.

Партизан је тако из другог покушаја успио да га доведе, јер је сам играч раније говорио да је са црно-бијелима преговарао још у вријеме када је долазио у Фенербахче.

„Постојала је шанса, разговарао сам са Партизаном и заиста сам желио да дођем. Ипак, изабрао сам Фенербахче јер сам сматрао да је то најбоља одлука“, открио је Силва у марту.

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Тагови :

КК Партизан

Ђоан Пењароја

Крис Силва

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