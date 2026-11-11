Партизан потврдио: Крис Силва стигао у Београд

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркашки клуб Партизан објавио је на својим друштвеним мрежама да је Крис Силва (30) стигао у Београд.
Бивши кошаркаш Фенербахчеа ускоро ће бити на располагању тренеру Ђоану Пењароји. Претходно је потребно да обави љекарске прегледе, који су заказани за четвртак.
„Центар Фенербахчеа Крис Силва допутовао је данас у Београд, гдје ће током сутрашњег дана обавити обавезне љекарске прегледе. Уколико прегледи буду успјешни, Силва ће постати нови кошаркаш Партизана“, објавили су црно-бијели.
Габонац је ове сезоне у Евролиги одиграо четири утакмице за Фенербахче (укупно 23 минута), уз занемарљив статистички учинак. Са висином од 206 центиметара, Силва покрива позиције крилног центра и центра.
Centar Fenerbahčea Kris Silva, doputovao je danas u Beograd gde će tokom sutrašnjeg dana proći obavezne lekarske preglede.
Ukoliko pregledi budu uspešni, Silva će postati novi košarkaš Partizana Mozzart Bet.✊🏽 https://t.co/T6CAn2aoWP— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) November 11, 2026
Партизан је тако из другог покушаја успио да га доведе, јер је сам играч раније говорио да је са црно-бијелима преговарао још у вријеме када је долазио у Фенербахче.
„Постојала је шанса, разговарао сам са Партизаном и заиста сам желио да дођем. Ипак, изабрао сам Фенербахче јер сам сматрао да је то најбоља одлука“, открио је Силва у марту.
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