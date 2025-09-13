Пешић: Дошло је вријеме да се пронађе нови селектор

13.09.2025
07:35
Селектор кошаркаша Србије Светислав Пешић рекао је да је дошло вријеме да се нађе нови селектор и да је обећао предсједнику Кошаркашког Савеза Србије Небојши Човићу да ће му помоћи у избору његовог насљедника на клупи.
"Дошло је вријеме да се пронађе нови тренер који ће бити у стању да настави оно што смо започели. Обећао сам предсједнику Човићу да ћу да испуним до краја улогу коју ми је додијелио у избору новог селектора", рекао је Пешић за "Политику".
Пешићу мандат на клупи истиче 30. септембра.
На клупу Србије Пешић је у другом мандату сјео 2021. године после неодласка репрезентације на Олимпијске игре у Токију.
На Европском првенству 2022. елиминисан је у осмини финала од Италије, на Свјетском првенству 2023. је освоји сребро на Свјетском првенству, а 2024. бронзу на Олимпијским играма.
На текућем Европском првенству Србија је под његовим вођством елиминисана у осмини финала од Финске.
У првом мандату, као селектор тадашње Југославије, Пешић је био европски првак 2001. и свјетски првак 2002.
