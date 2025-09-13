Logo
Пешић: Дошло је вријеме да се пронађе нови селектор

13.09.2025

07:35

Svetislav Pešić, Evrobasket
Фото: Танјуг/АП

Селектор кошаркаша Србије Светислав Пешић рекао је да је дошло вријеме да се нађе нови селектор и да је обећао предсједнику Кошаркашког Савеза Србије Небојши Човићу да ће му помоћи у избору његовог насљедника на клупи.

"Дошло је вријеме да се пронађе нови тренер који ће бити у стању да настави оно што смо започели. Обећао сам предсједнику Човићу да ћу да испуним до краја улогу коју ми је додијелио у избору новог селектора", рекао је Пешић за "Политику".

Пешићу мандат на клупи истиче 30. септембра.

На клупу Србије Пешић је у другом мандату сјео 2021. године после неодласка репрезентације на Олимпијске игре у Токију.

На Европском првенству 2022. елиминисан је у осмини финала од Италије, на Свјетском првенству 2023. је освоји сребро на Свјетском првенству, а 2024. бронзу на Олимпијским играма.

На текућем Европском првенству Србија је под његовим вођством елиминисана у осмини финала од Финске.

У првом мандату, као селектор тадашње Југославије, Пешић је био европски првак 2001. и свјетски првак 2002.

Светислав Пешић

Коментари (0)
