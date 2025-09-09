Пољска немоћна против силне Турске

09.09.2025
18:43
Коментари:0
Кошаркашка репрезентација Турске се пласирала у полуфинале Евробаскета пошто је у четвртини финала савладала селекцију Пољске резултатом 91:77.
Турска кошаркашка репрезентација изборила је пласман међу најбоље четири селекције на Евробаскету, а најзаслужнији за тај успјех био је центар Хјустон Рокетса Алперен Шенгун.
Млади ас уписао се у историју европских првенстава, поставши најмлађи играч који је остварио трипл-дабл учинак и тек шести којем је то пошло за руком на овом такмичењу.
Занимљиво, посљедњи пут да су два играча успјела да забиљеже трипл-дабл на истом Евробаскету десило се прије више од три деценије, а сада је, поред Шенгуна, то успио и Лука Дончић.
Против Пољске Шенгун је блистао са 19 поена, 12 скокова и 10 асистенција. Пратили су га Ларкин и Хазер са по 13 поена, Сипахи је додао 11, док су Осман, Коркмаз и Османи завршили меч са по 10 поена.
На другој страни, најефикаснији су били Џордан Лојд и Матеуш Понитка, који су убацили по 19 поена.
Меч је почео изједначено, прва четвртина завршена је резултатом 19:19.
Ипак, Турска је у финишу првог полувремена преузела контролу и серијом кошева стигла до двоцифрене предности (36:26).
Разлика је у трећој дионици расла и до 20 поена, а иако су се Пољаци приближили на 76:70 у финишу, кључни тренуци припали су Турцима.
Након изгубљене лопте ривала, Хазер и Османи погодили су тројке за 84:72, чиме је дилема о побједнику била ријешена.
У полуфиналу, Турска ће играти против побједника дуела Литванија – Грчка.
