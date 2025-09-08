Преокрет: Демантовано да је смијењен Светислав Пешић

08.09.2025
19:07
Коментари:1
Кошаркашки савез Србије (КСС) демантовао је писање Танјуга о смјени Светислава Пешића.
Танјуг је пренио је да Светислав Пешић више није селектор Србије, да је руководство Кошаркашког савеза данас прво донијело одлуку о разлазу са селектором послије елиминације у осмини финала Европског првенства, а потом је њему саопштена одлука.
Недуго затим, ПР репрезентације Србије Нина Колунџија обавијестила је медије да то није тачно.
"Танјугова вијест у вези са разрјешењем Светислава Пешића са мјеста селектора није тачна", информација је коју су добили медији.
Пешић је селектор Орлова био од 2021. године и од тада је освојио сребро на Мундобаскету у Манили, односно бронзу на Олимпијским играма у Паризу.
На овогодишњем Евробаскету у Риги Србија је доживјела дебакл, поразом од Финске у осмини финала.
Ово му је други мандат на клупи националног тима, на којој је сједио и од 2001. до 2002. године, када је освојено злато у Индијанаполису.
