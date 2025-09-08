Logo
Преокрет: Демантовано да је смијењен Светислав Пешић

08.09.2025

19:07

Коментари:

1
Преокрет: Демантовано да је смијењен Светислав Пешић
Фото: Танјуг/АП

Кошаркашки савез Србије (КСС) демантовао је писање Танјуга о смјени Светислава Пешића.

Танјуг је пренио је да Светислав Пешић више није селектор Србије, да је руководство Кошаркашког савеза данас прво донијело одлуку о разлазу са селектором послије елиминације у осмини финала Европског првенства, а потом је њему саопштена одлука.

Недуго затим, ПР репрезентације Србије Нина Колунџија обавијестила је медије да то није тачно.

"Танјугова вијест у вези са разрјешењем Светислава Пешића са мјеста селектора није тачна", информација је коју су добили медији.

Пешић је селектор Орлова био од 2021. године и од тада је освојио сребро на Мундобаскету у Манили, односно бронзу на Олимпијским играма у Паризу.

На овогодишњем Евробаскету у Риги Србија је доживјела дебакл, поразом од Финске у осмини финала.

Ово му је други мандат на клупи националног тима, на којој је сједио и од 2001. до 2002. године, када је освојено злато у Индијанаполису.

Светислав Пешић

košarkaška reprezentacija Srbije

Евробаскет 2025

Коментари (1)
