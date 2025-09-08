Пронађена замјена за Светислава Пешића?

Извор:
08.09.2025
Српски тренер Душан Алимпијевић могао би да постане нови селектор репрезентације Србије.
Светислав Пешић после дебакла на Европском првенству још увијек није поднио оставку и неће, како каже, али се чини да би "орлови" ускоро могли да добију новог шефа струке.
Алимпијевић је, наводно, добио позив из Кошаркашког савеза Србије, пише "Спорт клуб".
Препрека би могао да буде продужетак сарадње Алимпијевића са турским Бешикташом, у којем ради од 2023. године.
Другим ријечима, ако и дође до договора између Небојше Човића и Алимпијевића, то ће значити да ће Лазаревчанин паралелно радити у клубу и репрезентацији.
Питање је да ли је то људима из КСС прихватљиво.
Подсетимо, Алимпијевић је као тренер водио још Војводину, Спартак Суботицу, ФМП, Црвену звезду, Автодор и Бурсу.
