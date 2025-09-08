Logo
Large banner

Пронађена замјена за Светислава Пешића?

Извор:

sportklub.rs

08.09.2025

18:13

Коментари:

1
Пронађена замјена за Светислава Пешића?
Фото: Anadolu/Esra Bilgin

Српски тренер Душан Алимпијевић могао би да постане нови селектор репрезентације Србије.

Светислав Пешић после дебакла на Европском првенству још увијек није поднио оставку и неће, како каже, али се чини да би "орлови" ускоро могли да добију новог шефа струке.

Алимпијевић је, наводно, добио позив из Кошаркашког савеза Србије, пише "Спорт клуб".

Препрека би могао да буде продужетак сарадње Алимпијевића са турским Бешикташом, у којем ради од 2023. године.

Другим ријечима, ако и дође до договора између Небојше Човића и Алимпијевића, то ће значити да ће Лазаревчанин паралелно радити у клубу и репрезентацији.

Питање је да ли је то људима из КСС прихватљиво.

Подсетимо, Алимпијевић је као тренер водио још Војводину, Спартак Суботицу, ФМП, Црвену звезду, Автодор и Бурсу.

Подијели:

Тагови:

Светислав Пешић

košarkaška reprezentacija Srbije

Евробаскет 2025

Dušan Alimpijević

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Да ли је угрожен опстанак Француске?

Свијет

Да ли је угрожен опстанак Француске?

1 д

1
Одбио је 12 милиона долара, јер није хтио улогу гдје би псовао и пушио марихуану

Сцена

Одбио је 12 милиона долара, јер није хтио улогу гдје би псовао и пушио марихуану

1 д

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Сјећање на жртве НАТО агресије вјечни ожиљак на души цијеле Српске

1 д

0
Хрвати поново потонули: Ко их је највише 'издао'?

Регион

Хрвати поново потонули: Ко их је највише 'издао'?

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

07

52

Нагла промјена времена: Јак вјетар, пљускови и грмљавина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner