Први геј кошаркаш у НБА лиги открио да има тумор мозга

Извор:

Телеграф

11.09.2025

21:05

Бивши НБА центар, Џејсон Колинс, први кошаркаш који је отворено признао да је геј, објавио је да има тумор на мозгу и да креће процес лијечења и третмана.

НБА је такође издала саопштење у којем позива навијаче да поштује приватност бившег кошаркаша и да су посвећени Џејсоновом здрављу.

Џејсон Колинс има 46 година, био је 18. пик на НБА драфту 2001. године, када је изабран од стране Хјустон Рокитса, али је прослеђен Њу Џерсију, гдје је био до 2008. године.

Потом је играо у Мемфису, Минесоти, Атланти, Бостону, Вашингтону и на крају Бруклину.

Просјечно је биљежио 3,6 поена по мечу, имао 3,7 скокова и 0,9 асистенција.

Свјетску популарност стекао је у мају 2013. године, када је за Спорт Илустрејтид дао велики интервју у којем је "изашао из ормара" и објелоданио да је геј. Тако је постао први НБА кошаркаш који је јавно признао да је хомосексуалац.

