Аутор:АТВ редакција
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Освета се сервира хладна у случају дуела Денвер Нагетса и Хјустон Рокетса, на почетку НБА сезоне!
Екипа из Колорада код куће је срушила састав из Тексаса 133:124 а видјели смо и један трипл-дабл, али не од стране Николе Јокића!
Сам Јокић је дуел окончао са 26 поена (10/15 ФГ, 4/4 ФТ), седам скокова и 10 асистенција и четири изгубљене лопте.
Да видимо макар један двоцифрени учинак у три категорије постарао се "Бејби Јокић" Алперен Шенгун, са којим је водио дуеле.
Турски центар је утакмицу завршио са 28 поена, 11 скокова и 10 асистенција, а екипа Хјустона је генерално имала чак четворицу играча са преко двадесет убачених поена.
Утакмица нам је током три дионице приредила чак 31 промјену у вођству и до друге половине посљедњег квартала ниједан тим није водио са више од пет поена разлике.
Смјене у предности често су се догађале из једног напада у други, а додатну дозу занимљивости овом мечу уливала је и чињеница да је Хјустон славио прије пар недјеља у првом међусобном окршају у актуелној кампањи.
Кључни моменти били су одљепљивање Денвера на 124:117, пошто се у посљедњих пар минута разлика није назад спуштала на само један посјед. Јокић је у другом дијелу меча дао већину својих поена.
У Денверу су по 19 поена уписали Кем Џонсон (уз шест асистенција) и Кристијан Браун (пет скокова), док је 18 постигао Арон Гордон и тако испратили Јокића. За Хјустон, осим Шенгуна, сјајни су били Фред ВанВлит са 25 поена и девет асистенција, Ејмен Томпсон са 22 и шест ухваћених лопти и Џабари Смит са 21 поеном. Богдан Богдановић је за пет минута имао скок, украдену лопту и промашен шут за три поена.
Нагетси су уписали девети тријумф, оба тима имају по пет пораза, али Рокетси имају три побједе више, па су на четвртом мјесту на Западу, три позиције боље пласирани. Тријумф добија на значају јер је остварен и у ноћи НБА купа, у ком Нагетси имају скор 2-0. Денвер за два дана путује на Исток у Чикаго.
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