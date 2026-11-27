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Ривалство Панатинаикоса и Олимпијакоса поново је у центру пажње, а овога пута разлог није дешавање на паркету, већ, између осталог, и увреде Дејану Бодироги, предсједнику Евролиге.
Зелени клуб обратио се Евролиги због понашања навијача великог ривала током дуела са Хапоелом из Тел Авива, захтевајући реакцију због неколико спорних ситуација.
Према писању грчких медија, Панатинаикос је надлежнима у Евролиги прослиједио снимке са утакмице 14. кола, која је одиграна у "Сунел арени". У фокусу су се нашли догађаји са трибина, за које у атинском клубу сматрају да захтијевају дисциплинску реакцију.
Један од разлога за незадовољство било је скандирање против власника Панатинаикоса Димитриса Јанакопулоса, као и транспарент посвећен Маносу Пападопулосу. Међутим, пријава се није односила само на дешавања везана за атински клуб.
Наиме, Панатинаикос је приложио и материјал на којем се, према његовим тврдњама, могу чути увреде упућене тренеру Хапоела Димитрису Итудису, али и предсједнику Евролиге Дејану Бодироги.
Сада је на потезу руководство елитног такмичења, које ће морати да размотри достављени материјал. За сада нема информација о евентуалним дисциплинским мјерама против Олимпијакоса.
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