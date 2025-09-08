Logo
Смијењен Светислав Пешић

Извор:

Танјуг

08.09.2025

18:41

Селектор репрезентације Србије Светислав Пешић на конференцији за новинаре након меча са Португалијом
Фото: screenshot / FIBA Media

Селектор кошаркашке репрезентације Србије, Светислав Пешић, разријешен је дужности, па тако није више селектор кошаркаша Србије.

Руководство Кошаркашког савеза данас је прво донијело одлуку о разлазу са селектором послије елиминације у осмини финала Европског првенства, а потом је њему саопштена одлука, пише Танјуг.

лифт

Свијет

Човјек 4 дана остао заглављен у лифту!

Ова одлука долази након историјског неуспјеха српске репрезентације у Риги на Еуробаскету, када су наши кошаркаши испали у осмини финала континенталног такмичења од селекције Финске

