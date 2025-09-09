Шокантан податак након испадање Србије са Евробаскета

Извор:
Курир
09.09.2025
19:33
Кошаркашка репрезентација Србије неславно је завршила учешће на Евробаскету поразом у осмини финала од селекције Финске - 92:86.
Упркос улози фаворита, Србија је шокантно поражена од Финаца, од којих није изгубила пуних 17 година... Не тако давно, Србија је у квалификацијама за Евробаскет била у групи са Финском и Грузијом, са којима је у сва четири меча обрисала паркет.
Финце смо у борби за пласман на Евробаскет побиједили са 77:61, док смо као гости славили резултатом 105:95! Грузију смо савладали у Тбилисију са 76:63, а у Београду смо их поново побиједили - 63:54.
Оно што је занимљиво у цијелој причи је и да су Финска, као и Грузија, у четвртфиналу овогодишњег Евробаскета, а Орлови нису...
Србија је остварила свих шест побједа у квалификацијама, а претходно је доживјела пораз само против САД у финалу полуфиналу Олимпијских игара 2024. године.
Од тада па до Финске смо побјеђивали све редом, од квалификација па до пријатељских окршаја и прве четири утакмице на шампионату Европу, пише "Курир".
