Logo
Large banner

Шокантан податак након испадање Србије са Евробаскета

Извор:

Курир

09.09.2025

19:33

Коментари:

0
Кошаркаш Никола Јокић на Европском првенству
Фото: КСС

Кошаркашка репрезентација Србије неславно је завршила учешће на Евробаскету поразом у осмини финала од селекције Финске - 92:86.

Упркос улози фаворита, Србија је шокантно поражена од Финаца, од којих није изгубила пуних 17 година... Не тако давно, Србија је у квалификацијама за Евробаскет била у групи са Финском и Грузијом, са којима је у сва четири меча обрисала паркет.

fudbaleri bih nfsa bih

Фудбал

Гдје гледати пренос утакмице БиХ - Аустрија

Финце смо у борби за пласман на Евробаскет побиједили са 77:61, док смо као гости славили резултатом 105:95! Грузију смо савладали у Тбилисију са 76:63, а у Београду смо их поново побиједили - 63:54.

Оно што је занимљиво у цијелој причи је и да су Финска, као и Грузија, у четвртфиналу овогодишњег Евробаскета, а Орлови нису...

Србија је остварила свих шест побједа у квалификацијама, а претходно је доживјела пораз само против САД у финалу полуфиналу Олимпијских игара 2024. године.

ambasada sad

БиХ

Трампов отправник послова већ стигао у Сарајево - ево ко је он

Од тада па до Финске смо побјеђивали све редом, од квалификација па до пријатељских окршаја и прве четири утакмице на шампионату Европу, пише "Курир".

Подијели:

Тагови:

košarkaška reprezentacija Srbije

Евробаскет 2025

Finska

Gruzija

Србија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово су убијени у нападу на Катар - ФОТО

Свијет

Ово су убијени у нападу на Катар - ФОТО

12 ч

1
Не смијемо заборавити ниједну жртву НАТО бомбардовања

Република Српска

Не смијемо заборавити ниједну жртву НАТО бомбардовања

12 ч

0
Напад на Катар однио животе, расте број мртвих

Свијет

Напад на Катар однио животе, расте број мртвих

12 ч

0
Влада формирана у складу са одредбама Устава

Република Српска

Влада формирана у складу са одредбама Устава

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

07

52

Нагла промјена времена: Јак вјетар, пљускови и грмљавина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner