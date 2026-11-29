Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Србије у дворани Александар Николић играју меч против Италије у квалификацијама за Мундобаскет.
Орловима је неопходан тријумф након пораза од Литваније.
Србија се налази на другој позицији захваљујући бољој кош разлици у односу на Италију која је на трећој позицији са истим бројем бодова.
Италијани су у прошлом мечу славили против прворангиране Турске.
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