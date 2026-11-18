Аутор:АТВ редакција
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Кошаркашки клуб Игокее поново се обрео у Москви, а утакмица са екипом ЦСКА била је прилика да се још више учврсте пријатељске везе два клуба које трају већ годинама.
Са Игокеином делегацијом путовао је и Перо Антић, један од најбољих македонских кошаркаша свих времена, који је ове године именован за амбасадора КК Игокеа.
Антић је уочи утакмице са ЦСКА посјетио кошаркашки савез Русије у којем су га дочекали Андреј Кириленко, први човјек руске кошарке и Владимир Дјачок, генерални секретар руског кошаркашког савеза.
Антић, Кириленко и Дјачок у пријатељском разговору присјетили су се бројних анегдота које их вежу са кошаркашког терена, али су се дотакли и бројних актуелних тема.
Поштујући стари обичај да се у госте не иде празних руку Игокеин амбасадор уручио је и клупске поклоне челним људима руске кошарке, а на рачун Игокее стигле су похвале за све до сада приказано у Винлајн баскет купу, али и за сав минули рад.
Пријатељски сусрети у Москви наставили су се и у арени “Мегаспорт” у којој су Андреј Ватутин, предсједник ЦСКА и Сергеј Кушченко, први човјек ВТБ лиге, срдачно дочекали нашу екипу уочи утакмице два клуба.
Андреј Ватутин и Сегеј Кушченко били су гости КК Игокеа на прослави 50. рођендана клубу, а још једном су истакли да пријатељски који Игокеа има са ЦСКА, али и са руским кошаркашким савезом прожима и нераскидиво братство два народа.
Наздравиће каже, и првом приликом, уз “Ђедову ракију” коју су добили на поклон, а у Бањалуку ће поново чим им се укаже прилика не кријући жељу за новим доласком у Републику Српску како би узвратили посјету Кошаркашком клубу Игокеа.
Спорт је тако још једном показао ону своју највећу снагу - да веже људе и ствара пријатељства која трају за сва времена.
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