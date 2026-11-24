Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши "Црвене звезде" вечерас су у Београдској арени доживјели тежак пораз од "Виртуса" из Болоње 84:108 у 14. колу Евролиге.
"Виртус" је током свих 40 минута био бољи тим и на крају заслужено славио.
Најефикаснији у "Црвеној звезди" био је Чима Монеке са 20 поена и три скока, Џеред Батлер постигао је 17 поена, док је Џордан Нвора забиљежио 12 поена и седам скокова.
Крис Колоко завршио је утакмицу са осам поена и пет скокова, Крис Џонс је постигао шест поена уз шест асистенција, Семи Оџелеј убацио пет поена, Огњен Добрић четири, Дејан Давидовац и Ник Вајлер-Беб по три, а Давид Кремер, Џонатан Мотли и Тајсон Картер по два поена.
Код Виртуса су се посебно истакли Дерик Алстон и Кеслер Едвардс са по 15 поен, Вендел Мур, Маркус Кар и Алију Дијара постигли су по 13, док је Трент Фрејзер додао 11, а Момо Дијуф 10 поена.
"Звезда" сада има скор од осам побједа и шест пораза, а "Виртус" шест побједа и осам пораза, преноси Срна.
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