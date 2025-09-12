Турска самљела Грчку за финале Евробаскета

Извор:
Телеграф
12.09.2025
21:54
Коментари:0
Кошаркашка репрезентација Турске је у финалу Евробаскета!
Изабраници Ергина Атамана у потпуности су надиграли репрезентацију Грчке у полуфиналу и на крају више него заслужено славили и обезбедили борбу за злато - 94:68!
Сцена
Марго Роби отворено говорила о својој исхрани пред премијеру
Оно што је селектор Атаман самоувјерено обећао прије самог такмичења остварио је на терену са својим кошаркашима! Слично као против Србије, његови изабраници су играли против Грчке и надиграли их већ послије 10 минута игре.
Иако су сви очекивали да ће главни актери овог сусрета бити Јанис Адетокумбо и Алперен Шенгун, испоставило се да је селектор Труске имао друге планове. Тако, на самом почетку је шокирао све главном улогом коју је намијенио за Ерџана Османија. Првотимац Ефеса играо је као у трансу, погађао је из свих позиција и на најбољи начин користио асистенције Алперена Шенгуна, преноси "Телеграф".
Османи је на почетку нанизао тројку, а онда и погодио за два за уводних 5:0, а онда је наставио у истом ритму. Колико је био доминантан ,види се по томе што је убацио 18 поена и имао 5 скокова у првом полувремену, док је за исти период Шенгун убацио 9 поена, уз 10 скокова и чак 9 асистенција.
Грци су кренули неубједљиво, и то је било видљиво. Јанис Адетокумбо био је одлично чуван. Са друге стране, Турска је играла у трансу –Ларкин и Шенгун придружили су се Османију у серијама, па је предност Турске расла из напада у напад. Послије прве четвртине било је 26:16, а у наставку је услиједио прави турски ураган. Шенгун је доминирао под кошем, Ларкин погађао са дистанце, а Османи додавао кош за кошем. Грчка је дјеловала немоћно и без идеје.
Кошарка
Звезда тешко поражена на Кипру
До одласка на велики одмор Турска је одржала висок ритам и стигла до огромних +18 (49:31). Атаманов потез да улога лидера припадне Османију показао се као пун погодак, јер је играч Ефеса у првом полувремену потпуно "растурио" хеленску одбрану и практично сам трасирао пут ка финалу.
Грчка је у трећој дионици покушавала да бар мало смањи огромни заостатак, али Турска није попуштала ни за тренутак. Почетком четвртине Ларкин и Османи наставили су да погађају из свих позиција, а Шенгун сигурно завршавао акције под кошем, па је предност убрзо отишла на +26.
Једини који је у редовима Хелена показивао енергију и успевао да пронађе ритам био је Слукас, а понеки бљесак Јаниса и Костаса Адетокумба – попут украдене лопте и атрактивног закуцавања – само су краткотрајно подизали морал. Ипак, недисциплина и грешке, попут фаула у нападу и пропуштених напада због истека времена, онемогућиле су озбиљнији повратак.
Атаманова екипа задржала је висок ритам до краја дионице и са +21 (72:51) ушла у посљедњих десет минута.
До краја, резултат се није мијењао, Турска је задржала предност и пласирала се у велико финале у којем је очекује репрезентација Њемачке.