Велика побједа Игокее: Осигуран минимално плеј-ин

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Игокее савладали су екипу Славије резултатом 89:81 у оквиру четвртог кола групне фазе Лиге шампиона.
Овом побједом изабраници Ненада Стефановића осигурали су минимално плеј-ин, па ће против Албе и Билбаа да се боре за директан пролаз даље.
Најефикаснији у екипи Игокее је био Лазар Стефановић са 22 поена, Тополовић је додао 11, а Антуновић и Делалић по 10.
Славију је предводио Меколум са 23 поена.
Игокеа ће у наредном колу играти против екипе Албе.
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