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Велика побједа Игокее: Осигуран минимално плеј-ин

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АТВ редакција
11.11.2026 20:11

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Велика побједа Игокее: Осигуран минимално плеј-ин
Фото: FIBA / Basketball Champions League

Кошаркаши Игокее савладали су екипу Славије резултатом 89:81 у оквиру четвртог кола групне фазе Лиге шампиона.

Овом побједом изабраници Ненада Стефановића осигурали су минимално плеј-ин, па ће против Албе и Билбаа да се боре за директан пролаз даље.

Најефикаснији у екипи Игокее је био Лазар Стефановић са 22 поена, Тополовић је додао 11, а Антуновић и Делалић по 10.

Славију је предводио Меколум са 23 поена.

Игокеа ће у наредном колу играти против екипе Албе.

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Таг :

КК Игокеа

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