Звезда тешко поражена на Кипру

Извор:

Спутник Србија

12.09.2025

21:40

Коментари:

0
Фото: Tanjug

Кошаркаши Црвене звезде поражени су од Париза резултатом 107:70 на старту припремног турнира у Никозији.

Звезда није водила ни у једном тренутку, а веома лоша одбрана коштала ју је убједљивог пораза у првој озбиљнијој провјери од почетка припрема.

Париз је утакмицу започео серијом 10:0, а након што је успела да се врати у меч до краја прве дионице, Звезда је нестала са терена. Изгубила је другу четвртину са 21 поеном разлике, након чега су Парижани без много муке увећавали своју предност до краја.

Освајач Купа Радивоја Кораћа био је ослабљен неиграњем Николе Калинића, Огњена Добрића и Чиме Монекеа, док Надер Ифи није био у саставу Париза.

Ана Ивановић

Сцена

Ана Ивановић изашла у град, ужива послије развода: Никад боље није изгледала

Калинић је због обавеза и састанка удружења играча (ЕЛПА) у Барселони пропустио дуел, док се Чима Монеке услед промотивних обавеза са Евролигом налази у Мадриду. Добрић је добио продужени одмор након доласка са Евробаскета и екипи ће се придружити послије завршетка турнира у Никозији.

Најефикаснији у Звезди били су Семи Оџелеј са 16 поена, Тајсон Картер са 11 и Хасијел Риверо са десет, а једноцифрени су били Дејан Давидовац са седам, као и Ајзеја Кенан, Џордан Нвора и Девонте Грејем са по пет.

У Паризу су најефикаснији били Јакуба Оутара са 23 поена, Џастин Робинсон са 16 уз осам асистенција, Амат Ембаје са 15, Ламар Стивенс са 14 и Џереми Морган са 13 поена.

kuvalja

Остали спортови

Куваља увео санкције словеначком бициклизму

Црвено-бијели ће други дуел на турниру одиграти у недјељу од 17.00 часова против екипе Монака у коју је недавно прешао доскорашњи кошаркаш српског вицешампиона Немања Недовић.

Звезда је у прве двије припремне утакмице у Београду забележила две побједе, а противници су им били БКК Раднички и Игокеа.

(Спутњик)

КК Црвена звезда

Коментари (0)
