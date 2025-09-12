Звезда тешко поражена на Кипру

Извор:
12.09.2025
Кошаркаши Црвене звезде поражени су од Париза резултатом 107:70 на старту припремног турнира у Никозији.
Звезда није водила ни у једном тренутку, а веома лоша одбрана коштала ју је убједљивог пораза у првој озбиљнијој провјери од почетка припрема.
Париз је утакмицу започео серијом 10:0, а након што је успела да се врати у меч до краја прве дионице, Звезда је нестала са терена. Изгубила је другу четвртину са 21 поеном разлике, након чега су Парижани без много муке увећавали своју предност до краја.
Освајач Купа Радивоја Кораћа био је ослабљен неиграњем Николе Калинића, Огњена Добрића и Чиме Монекеа, док Надер Ифи није био у саставу Париза.
Калинић је због обавеза и састанка удружења играча (ЕЛПА) у Барселони пропустио дуел, док се Чима Монеке услед промотивних обавеза са Евролигом налази у Мадриду. Добрић је добио продужени одмор након доласка са Евробаскета и екипи ће се придружити послије завршетка турнира у Никозији.
Најефикаснији у Звезди били су Семи Оџелеј са 16 поена, Тајсон Картер са 11 и Хасијел Риверо са десет, а једноцифрени су били Дејан Давидовац са седам, као и Ајзеја Кенан, Џордан Нвора и Девонте Грејем са по пет.
У Паризу су најефикаснији били Јакуба Оутара са 23 поена, Џастин Робинсон са 16 уз осам асистенција, Амат Ембаје са 15, Ламар Стивенс са 14 и Џереми Морган са 13 поена.
Црвено-бијели ће други дуел на турниру одиграти у недјељу од 17.00 часова против екипе Монака у коју је недавно прешао доскорашњи кошаркаш српског вицешампиона Немања Недовић.
Звезда је у прве двије припремне утакмице у Београду забележила две побједе, а противници су им били БКК Раднички и Игокеа.