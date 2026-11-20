Аутор:АТВ редакција
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Организациони тим “Adria sports conference” покренуо је нови пројекат - “Аdria sports events” који за циљ има да током читаве године подиже спортску свијест кроз бројна тематска предавања, радионице и дружења са спортским великанима.
Први “Аdria sports events” на програму је 29. новембра када ће у Бањалуци своје тематско предавање да одржи проф. др Марко Стојановић и то на тему “Моторички развој дјеце”.
Проф др. Марко Стојановић Проф. др Марко Стојановић оснивач је Тренажне експертизе - центра изврсности спортских наука који обједињује клиничку праксу, едукацију и истраживања.
Редовни је професор на Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду са деценијским искуством у раду са врхунским спортистима, клубовима и спортским савезима.
“Велико нам је задовољство што се проф. др Марко Стојановић одазвао нашем позиву и што ће да одржи предавање на једну овако важну тему. Биће то сјајна прилика да наши тренери, али и професори и наставници, те родитељи стекну искуство више јер рад са дјецом увијек треба да нам буде пажљиво и стручно усмјерен. Ово је само прво у низу предавања оваквог типа, а циљ нам је да до нашег централног догађаја -“Adria sports conference”, будемо константно присутни у јавности с циљем да допринесемо даљем развоју спортске свијести на нашим просторима.” поручили су организатори
Предавање проф. др Марка Стојановића биће одржано у конференцијској сали Владе Републике Српске, 29. новембра са почетком у 12. часова.
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