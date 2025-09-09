Боксери Славије освојили шампионску титулу у Републици Српској

Извор:
АТВ
09.09.2025
10:23
Коментари:0
Боксери бањалучке Славије још једном су доказали да су без премца на овдашњим просторима.
У Рогатици су, на посљедњем колу лиге Републике Српске, освојили су шампионску титулу, а са нове четири побједе у лиги показали су да су до нове трофејне рецке стигли потпуно заслужено.
“Презадовољни смо одбраном титуле у Републици Српској која за нас увијек има посебну тежину. Од прве до задње рунде били смо доминантни у рингу и показали смо сав свој квалитет. Желим да честитам свим боксерима и тренерима на освајању још једног трофеја.” рекао је Далибор Петковић, предсједник БК Славија.
Тенис
Сабаленка се избламирала пред Алкаразом: ''Много ми је жао''
На другом мјесту завршио је БК БЛ 22, а трећег мјеста, у конкуренцији 22 клуба која су наступила током такмичења, домогла се екипа БК Нокдаун из Градишке.
Најновије
Најчитаније
08
08
08
01
08
01
07
52
07
52
Тренутно на програму