Боксери Славије освојили шампионску титулу у Републици Српској

Извор:

АТВ

09.09.2025

10:23

Боксери бањалучке Славије још једном су доказали да су без премца на овдашњим просторима.

У Рогатици су, на посљедњем колу лиге Републике Српске, освојили су шампионску титулу, а са нове четири побједе у лиги показали су да су до нове трофејне рецке стигли потпуно заслужено.

“Презадовољни смо одбраном титуле у Републици Српској која за нас увијек има посебну тежину. Од прве до задње рунде били смо доминантни у рингу и показали смо сав свој квалитет. Желим да честитам свим боксерима и тренерима на освајању још једног трофеја.” рекао је Далибор Петковић, предсједник БК Славија.

На другом мјесту завршио је БК БЛ 22, а трећег мјеста, у конкуренцији 22 клуба која су наступила током такмичења, домогла се екипа БК Нокдаун из Градишке.

