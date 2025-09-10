Logo
Дервента домаћин једне од најзахтјевнијих уличних трка у региону

Дервента домаћин једне од најзахтјевнијих уличних трка у региону
Фото: Уступљена фотографија

Дервента ће 28. септембра бити домаћин „Дервентске десетке“, једне од најзахтјевнијих уличних трка у региону са кумулативним успоном од 80 метара и преласком обје обале Укрине.

Стаза поносно носи сертификат Међународне асоцијације атлетских федерација (World Athletics),

Такмичари ће се надметати у тркама на 10 и 5 километара, у четири старосне категорије (до 40, до 50, до 60 и преко 60 година), а програм употпуњују и дјечије трке. Стартни пакети, који укључују дрес, стартни број са чипом, мјерење времена, медаљу, диплому и поклоне спонзора.

Туристичка организација носилац је организације трке, а директор Биљана Теофиловић казала је како „Дервентска десетка“ није само спортско такмичење већ прилика да се град представи као дестинација која спаја активан одмор, гостопримство и богату туристичку понуду.

Најбоље такмичаре очекују вриједне награде – у трци на 10 километара побједницима припада 400 КМ, а у трци на 5 километара 300 КМ, док ће прва три такмичара у свим категоријама бити награђена пехарима, медаљама, дипломама, мајицама и поклон пакетима спонзора, а сваки учесник који прође кроз циљ добиће учесничку медаљу.

Тренер Атлетског клуба „Дервента“ Далибор Врховац, који су суорганизатори трке, истиче да је циљ трке популаризација атлетике и рекреације међу свим генерацијама.

„Желимо да кроз ову манифестацију окупимо што већи број такмичара и рекреативаца, али и да мотивишемо младе да се баве спортом. Посебну вриједност даје чињеница да ће на старту бити и гости из иностранства, што трци даје међународни карактер“, истакао је Врховац.

Старт (од 17 часова) и циљ трке биће код Спортског центра, а све додатне информације на број +38765 686 784 и меил ak.derventa@gmail.com.

Дервента

ulična trka

Коментари (0)
