Џудо клуб Реи не брине за будућност

Извор:

АТВ

10.09.2025

22:14

Џудо клуб Реи не брине за будућност
Кроз Џудо клуб Реи за осам година постојања прошао је велики број чланова. Диче се медаљама, великим успјесима, али поручују, да им је од резултата битнији правилан развој дјечака и дјевојчица и вриједности која покушавају да им пренесу

"Клинци су срећни и задовољни. Тренирају спорт који воле и имају прилику да се друже у здравој околини", рекла је Дијана Зиројевић, тренер у џудо клубу Реи

Неки су пробали и са другим спортовима, али за њих је џудо ипак био најбољи избор.

Колектив није велики, али је зато енергија на тренингу другачија у односу на друге клубове.

Џудо клуб Реи наставља да гради своју причу са жељом да ови клинци израсту у квалитетне и добре људе.

