Џудо клуб Реи не брине за будућност

Извор:
АТВ
10.09.2025
22:14
Кроз Џудо клуб Реи за осам година постојања прошао је велики број чланова. Диче се медаљама, великим успјесима, али поручују, да им је од резултата битнији правилан развој дјечака и дјевојчица и вриједности која покушавају да им пренесу
"Клинци су срећни и задовољни. Тренирају спорт који воле и имају прилику да се друже у здравој околини", рекла је Дијана Зиројевић, тренер у џудо клубу Реи
Неки су пробали и са другим спортовима, али за њих је џудо ипак био најбољи избор.
Колектив није велики, али је зато енергија на тренингу другачија у односу на друге клубове.
Џудо клуб Реи наставља да гради своју причу са жељом да ови клинци израсту у квалитетне и добре људе.
Опширније у видео прилогу....
