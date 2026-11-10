ЕВЛ Спорт – ново мјесто за спортске вијести, резултате и приче које заслужују пажњу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Љубитељи спорта од сада имају још једно мјесто на којем могу пратити најважније, најзанимљивије и најактуелније информације из свијета спорта.
Страница ЕВЛ Спорт (@evlsport_) планира своју причу с циљем да на једном мјесту окупи спортске вијести, занимљивости и приче које обиљежавају домаћу те међународну спортску сцену.
Од фудбала, кошарке и рукомета, преко тениса и одбојке, па све до осталих спортова, ЕВЛ Спорт доноси садржај намијењен свима који желе бити у току са спортским дешавањима.
Фокус је на свакодневним информацијама, резултатима, најважнијим догађајима, али и причама које често остану изван првог плана, а заслужују пажњу спортске јавности.
Кошарка
Богдановић добио Јокића у српском НБА дербију
Посебно мјесто заузимаће домаћи спорт, уз праћење дешавања на регионалној и међународној сцени.
Циљ је приближити публици како велике спортске догађаје и успјехе, тако и мање познате приче, занимљиве статистичке податке и тренутке који спорт чине непредвидивим и посебним.
Кроз прилагођен и динамичан формат, ЕВЛ Спорт настојаће да прати ритам савремених друштвених мрежа, нудећи читаоцима брз, прегледан и занимљив приступ спортским информацијама.
Покретањем странице @evlsport_ почиње нова спортска прича, а сви љубитељи спорта позвани су да је запрате и буду дио заједнице која дијели исту страст.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Остали спортови
20 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму