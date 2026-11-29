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Познати су нови детаљи трагедије која је потресла сарајевску спортску јавност након смрти рукометаша ОРК Босне.
Играч са иницијалима И. Ш., рођен 1991. године, наступао је на позицији десног бека, а рукометну каријеру почео је управо у овом клубу.
Тренер Босне Зухдија Коркарић потврдио је за Н1 да се рукометаш дуги низ година бавио овим спортом те да је био дио клуба готово од самих почетака своје каријере.
"Играо је на позицији десног бека код нас. Момак је дуго година у рукомету, од неких 2010. године, мислим, тако да је скоро 20 година у овом спорту. Код нас је и почео и, ево, завршио, што се каже", казао је Коркарић.
Тренер је описао и тешке тренутке након што је играчу изненада позлило.
"Нашем играчу је на полувремену једноставно позлило. Учинили смо све. Ту су била два доктора и Хитна помоћ и заиста је урађено све што се у том тренутку могло учинити. Међутим, једноставно није било помоћи. Изгубио је живот", рекао је Коркарић.
Додао је да је трагедија тешко погодила цијелу екипу.
"Све нас је то потресло и не знам шта бих вам рекао. Не знам ни како причам", истакао је тренер Босне.
Подсјетимо, трагедија се догодила данас 29. новембра, током утакмице Прве лиге Федерације БиХ – Југ између ОРК Босне и Жељезничара, одигране у Олимпијској дворани "Рамиз Салчин" у Сарајеву. Рукометашу је позлило у свлачионици на полувремену, након чега су услиједили покушаји реанимације и интервенција Хитне помоћи. Упркос напорима љекара, преминуо је, а утакмица је прекинута.
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