Изненада умро олимпијски шампион

Извор:
Курир
12.09.2025
15:27
Коментари:0
Руска федерација за дизање тегова је објавила да је Андреј Чемеркин, олимпијски шампион у дизању тегова из 1996. године, преминуо је у 53. години живота.
"Руска федерација за дизање тегова изражава искрено саучешће породици и пријатељима Андреја Ивановича. Тугујемо са вама", стоји у саопштењу.
Наводи се да узрок смрти још увијек није објављен.
Свијет
Откривен идентитет осумњиченог за убиство Чарлија Кирка: Полицији га пријавио отац
Он је оставио дубок траг у историји овог спорта. Златом на Олимпијским играма у Атланти 1996. године у супертешкој категорији потврдио је статус светске класе, а четири године касније у Сиднеју освојио је и бронзу у истој дисциплини.
Током изузетно успјешне каријере, Чемеркин је био незаустављив и на свјетској сцени, са укупно седам медаља са Свјетских првенстава (четири злата, једно сребро и двије бронзе), као и четири медаље са Европских првенстава (два злата и два сребра).
Друштво
Какво нас вријеме очекује за први дан викенда?
Чемеркин се повукао из такмичења 2004. године.
(Курир)
Хроника
4 ч0
Свијет
4 ч0
Хроника
4 ч0
Савјети
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму