Изненада умро олимпијски шампион

Курир

12.09.2025

15:27

Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Руска федерација за дизање тегова је објавила да је Андреј Чемеркин, олимпијски шампион у дизању тегова из 1996. године, преминуо је у 53. години живота.

"Руска федерација за дизање тегова изражава искрено саучешће породици и пријатељима Андреја Ивановича. Тугујемо са вама", стоји у саопштењу.

Наводи се да узрок смрти још увијек није објављен.

Он је оставио дубок траг у историји овог спорта. Златом на Олимпијским играма у Атланти 1996. године у супертешкој категорији потврдио је статус светске класе, а четири године касније у Сиднеју освојио је и бронзу у истој дисциплини.

Током изузетно успјешне каријере, Чемеркин је био незаустављив и на свјетској сцени, са укупно седам медаља са Свјетских првенстава (четири злата, једно сребро и двије бронзе), као и четири медаље са Европских првенстава (два злата и два сребра).

Чемеркин се повукао из такмичења 2004. године.

(Курир)

преминуо спортиста

