ККК Врбас домаћин првенства БиХ и Европске седмице спорта

Извор:
АТВ
10.09.2025
19:51
Коментари:0
Кајак кану клуб “Врбас” у сарадњи са Олимпијским комитетом БиХ, предстојећег викенда (13 - 14. септембар) домаћин је Отвореног првенства Босне и Херцеговине у кајаку и кану на дивљим водама.
Кајак кану клубу “Врбас” припала је и велика част да овим такмичењем уједно буде и домаћин Европске седмице спорта која под слоганом "BeActive" слави десет година постојања.
На ријеку Врбас стижу такмичари, у мушкој у женској конкуренцији, из БиХ, Хрватске и Србије, који ће да наступе у дисциплинама спуст и спринт у свим старосним категоријама (појединачно и тимски).
Отворено првенство БиХ у кајаку и кану на дивљим водама почиње у суботу у 10 часова на стази код локалитета Стари млин, а из Кајак кану клуба Врбас позивају суграђане да својим присуством увеличају Европску седмицу спорта и да заједничким снагама пошаљу поруку о важности бављења спортом.
Током такмичења, у духу кампање "BeActive” која прати Европску седмицу спорта заједно ћемо да пошаљемо поруку о важности бављења спортом.
