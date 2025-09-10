Logo
ККК Врбас домаћин првенства БиХ и Европске седмице спорта

Извор:

АТВ

10.09.2025

19:51

Фото: АТВ

Кајак кану клуб “Врбас” у сарадњи са Олимпијским комитетом БиХ, предстојећег викенда (13 - 14. септембар) домаћин је Отвореног првенства Босне и Херцеговине у кајаку и кану на дивљим водама.

Кајак кану клубу “Врбас” припала је и велика част да овим такмичењем уједно буде и домаћин Европске седмице спорта која под слоганом "BeActive" слави десет година постојања.

На ријеку Врбас стижу такмичари, у мушкој у женској конкуренцији, из БиХ, Хрватске и Србије, који ће да наступе у дисциплинама спуст и спринт у свим старосним категоријама (појединачно и тимски).

vladimir putin kafic

Бања Лука

Путин из центра Бањалуке сели на Туњице

Отворено првенство БиХ у кајаку и кану на дивљим водама почиње у суботу у 10 часова на стази код локалитета Стари млин, а из Кајак кану клуба Врбас позивају суграђане да својим присуством увеличају Европску седмицу спорта и да заједничким снагама пошаљу поруку о важности бављења спортом.

Додик-Шојгу-10092025

Република Српска

Москва подржава Републику Српску уочи референдума: Додик о анкетирању народне воље

Током такмичења, у духу кампање "BeActive” која прати Европску седмицу спорта заједно ћемо да пошаљемо поруку о важности бављења спортом.

