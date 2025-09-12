Logo
Куваља увео санкције словеначком бициклизму

Извор:

АТВ

12.09.2025

21:10

Куваља увео санкције словеначком бициклизму
Фото: АТВ

Предсједник Бициклистичког савеза Републике Српске Владимир Куваља рекао је да ће од сада бити забрањено истицање националних обиљежја Словеније на такмичењима под окриљем овог Савеза.

Куваља је то најавио након што је Влада Словеније забранила улазак у земљу предсједнику Српске Милораду Додику.

Ипак, он каже да су словеначки бициклисти добродошли у Републику Српску.

Они су заслужни за добар питисак

"Санкције предсједнику Републике Српске су санкције према цијелој Републици Српској и њеном народу. Ако ово није став словеначког народа, нека словеначки народ други пут бира оне који ће их слушати. Ово су времена у којима нема калкулација. Морамо заузети чврст став, а тај став је врло добро познат. Увођење санкција предсједнику Републике Српске Милораду Додику значи санкције цијелој Републици Српској и свим њеним грађанима", рекао је Куваља и додао:

"Информисаћемо Бициклистички савез Словеније, према којем имамо поштовање и уважавање, на званичан и институционалан начин. Став нашег Савеза је јасан: санкције предсједнику су санкције цијелом народу, институцијама и спорту Републике Српске. Свима је јасно да је народ уз предсједника, као и све институције, па и спорт".

Поручио је да ће словеначки бициклисти моћи наступати само за клубове или појединачно.

"Али у том случају неће бити дозвољено коришћење националних симбола као што су застава или химна. О осталим мјерама оглашаваћемо се у складу са ситуацијом како буде слиједила. У сваком случају, пратићемо политику и ставове предсједника Републике Српске и тако се односити према Словенији и свима онима који не поштују Републику Српску".

Куваља је на крају подсјетио да су неки словеначки бициклисти остварили велике успјехе на такмичењима под окриљем Бициклистичког савеза Српске.

"Словеначки бициклисти су увијек били добродошли у Републику Српску и генерално у наш спорт. Чак су на међународној трци ‘Београд–Бања Лука’ освајали бодове довољне за учешће на Олимпијским играма. Због тога ову одлуку доживљавамо као срамотан потез Владе Словеније, али не као одраз воље словеначког народа", закључио је Куваља.

