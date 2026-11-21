Аутор:АТВ редакција
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Један од најпознатијих српских ватерполиста Вања Удовичић није рођен под именом по којем га данас препознаје јавност.
Име које је добио на рођењу било је Фрањо, по деди са очеве стране. Међутим, одрастање у Београду током деведесетих година обиљежило је и његово дјетињство, па су родитељи одлучили да му промијене име након што је због њега доживљавао увреде и физичке сукобе с вршњацима.
Иза имена Вања Удовичић крије се животна прича која повезује породично поријекло, одрастање у турбулентном времену, врхунски спорт и каснији улазак у политику.
Вања Удовичић рођен је 12. септембра 1982. године у Београду, у породици различитог националног поријекла. Отац Давор имао је хрватске и италијанске породичне коријене, док му је мајка Српкиња. Име Фрањо добио је по деди с очеве стране.
Промјена имена није била ствар личног избора или жеље да изгради другачији идентитет. Како је касније сам испричао, проблеми су почели у школи, у вријеме када су се политичке и националне подјеле све снажније одражавале и на свакодневни живот.
"Због свог имена имао сам проблема у школи, вербално су ме задиркивали, било је и физичких окршаја", испричао је својевремено Удовичић за медије.
Родитељи су, желећи да га заштите, одлучили да промијене његово име. То се догодило на преласку из основне у средњу школу, када је имао око 15 година.
Говорећи о времену у којем је одрастао, Удовичић је описао како су се односи међу људима и породицама мијењали под утицајем националних подјела.
"Кад сам се родио 1982. године, сви смо били у љубави, а од 1989. браћа су се замрзиеа", рекао је, осврћући се на апсурд подјела које су се преносиле и на дјецу.
За разлику од многих спортиста који долазе из породица у којима се његује такмичарски спорт, Удовичићеви родитељи нису се бавили спортом. Њега је, међутим, одмалена привлачила вода.
У једном интервјуу присјетио се да је као дјечак обожавао море и да га родитељи током љетовања у Пули готово нису могли извући из воде.
Ватерполо је почео да тренира у Партизану, а већ као млади играч показивао је амбицију да постане најбољи. Деведесете године у Београду биле су тешко вријеме за одрастање, али је, како је касније говорио, захвалан родитељима што су га усмјерили ка школи и спорту.
Са 17 година нашао се пред важном одлуком: имао је могућност да оде у Сједињене Америчке Државе, добије спортску стипендију и настави школовање. Ипак, одлучио је да остане и покуша да изгради професионалну ватерполо каријеру.
Удовичић је у Партизану играо до 2003. године, након чега је каријеру наставио у Јадрану из Херцег Новог. Потом је отишао у Италију, гдје је наступао за Posillipo и Про Реко, један од најуспјешнијих европских ватерполо клубова.
Играо је и за загребачку Младост, а професионалну каријеру завршио је 2013. године у Радничком из Крагујевца.
Посебно се истакао у Про Реку, с којим је два пута освајао европску клупску титулу. Његове игре донијеле су му статус једног од најбољих ватерполиста свијета.
Године 2010. проглашен је за најбољег играча свијета у избору Свјетске пливачке и ватерполо федерације ФИНА и магазина Европске ватерполо федерације ЛЕН.
Највеће успјехе остварио је играјући за репрезентацију Србије и раније репрезентацију Србије и Црне Горе. Био је капитен националног тима и један од његових најважнијих играча.
Са репрезентацијом је освојио сребрну медаљу на Олимпијским играма у Атини 2004. године, као и двије бронзе – у Пекингу 2008. и Лондону 2012. године.
Два пута био је свјетски првак, 2005. у Монтреалу и 2009. у Риму, а европске титуле освајао је три пута – 2003, 2006. и 2012. године, пишу Независне новине.
Његова спортска биографија обухвата и бројне медаље са свјетских и европских првенстава, Свјетске лиге и других великих такмичења.
Један од занимљивијих тренутака његове каријере догодио се док је играо за Про Реко. Удовичић је имао италијанско држављанство, а италијанска ватерполо федерација промијенила је правила тако да је наставак играња за клуб био повезан с наступањем за италијанску репрезентацију.
То би значило да би морао да се одрекне играња за Србију.
Према његовом тадашњем свједочењу, понуђен му је изузетно уносан финансијски уговор, али га је одбио.
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У интервјуу за "Национал" објаснио је да је за њега одлука била много више од спортског или финансијског питања. Истакао је да се осјећа као Србин и да је желио да настави да игра за репрезентацију с којом је остварио највеће успјехе.
Након тога напустио је Про Реко и каријеру наставио у загребачкој Младости.
Након завршетка професионалне ватерполо каријере, Удовичић се посветио и пословима изван спорта. Завршио је Факултет организационих наука у Београду, гдје је стекао диплому инжењера организационих наука.
У политику је ушао 2013. године, када је прихватио позив да постане министар омладине и спорта у Влади Србије. На тој функцији остао је до 2022. године.
Његов прелазак из спорта у политику био је запажен управо због чињенице да је у том тренутку иза себе већ имао изузетно успјешну међународну каријеру, олимпијске медаље и признање за најбољег ватерполисту свијета.
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