Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Рукометашице Борца побиједиле су на гостовању Груде резултатом 31:26 у утакмици женске Премијер лиге БиХ.
Послије изједначеног првог дијела, осице су у наставку преломиле меч, додале гас и узеле оба бода. У дворани Били бриг видјели смо праву утакмицу, а Борац је још једном показао колико је опасан на гостовањима када се ломи резултат.
У центру пажње била је Милана Раилић, која је испоручила нестварних 15 голова и носила напад кроз цијели меч. Одлично ју је испратила Ивана Бобић са четири поготка, док су по три уписале Слађана Андрић и Нина Буразор, а по два Ана Веселић, Миња Граховац и Сандра Ђурашиновић. На другој страни домаће је предводила Азра Летић са 10 голова.
- Честитамо осицама и стручном штабу, хвала домаћину, ХРК Груде, на фер и коректној игри и срећно у наставку првенства - поручили су из ЖРК Борац.
Без пораза је настављен побједоносни низ и након ова два бода Борац је лидери на табели са максималним учинком.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Остали спортови
10 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
4 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму