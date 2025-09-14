Logo

Oblique Seville је нови свјетски шампион на 100 метара

Извор:

Кликс

14.09.2025

15:37

Oblique Seville је нови свјетски шампион на 100 метара
Фото: Pixabay

Јамајчанин Облиqуе Севилле нови је свјетски шампион на 100 метара, пошто је данас славио у финалу утрке у овој дисциплини на Свјетском првенству.

Севилле је био најбржи с временом 9,77 секунди, а иза себе је за пет стотинки оставио сународњака Кисханеа Тхомпсона (9,82 секунди).

Бронзану медаљу је освојио Американац Ноах Лyлес с временом 9,89 секунди. Иначе, Севилле је данас истрчао своје најбоље вријеме у каријери, док је Лyлесу ово вријеме најбоље у сезони.

Од четвртог до седмог мјеста су пласирани редом Кеннетх Беднарек, Гифт леотлела, Каyинсола Ајаyи и Акани Симбине.

Због неисправног старта је дисквалификован Летсиле Тебого.

(кликс)

