Аутор:АТВ редакција
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Одбојкашки клуб инвалида /ОКИ/ "Бањалука" освојио је данас Куп Републике Српске у сједећој одбојци побједом ОКИ "Семберија" из Бијељине резултатом 3:0.
Бањалучани су данас освојено прво мјесто на домаћем терену, у дворани "Обилићево" придружили ранијој титули шампиона Републике Српске.
Дупла круна стигла је као награда за одличну сезону, предан рад и заједништво цијелог колектива, преноси Срна.
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