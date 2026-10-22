Почео Међународни форум спорта у Русији: Застава Српске завијорила се међу заставама земаља учесница

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Међународни форум „Русија — земља спорта“ одржава се од 21. до 23. октобра у Краснојарску и окупља представнике око 50 земаља. На централном панелу форума обратиће се Владимир Куваља, носилац ордена Руске Федерације и амбасадор БРИКС спорта. Обраћање је заказано за 15.30 часова по локалном времену, односно 10.30 часова по нашем времену.
„Политика предсједника Додика отворила је многа врата. Због тога је наша дужност да у свом домену наставимо и градимо тај пут“, поручио је Куваља.
Говориће о утицају спортских санкција и ограничењима уведеним руским и бјелоруским спортистима, као и о потреби да спорт остане простор сарадње и равноправног учешћа.
„Мој задатак је да област спорта Републике Српске пласирам на међународно признат ниво и то ћу урадити данас“, истакао је Куваља.
Говориће и о међународном положају Републике Српске у спорту, њеној већој самосталности и развоју сарадње са спортским организацијама земаља БРИКС-а. Осврнуће се и на идеју одржавања БРИКС спортских игара, коју је заговарао на форуму у Кемерову 2022. године.
Куваља је санкционисан након што је на свјетском првенству у бициклизму подржао руску шампионку Марију Литајеву. Након њене побједе интонирана је химна Руске Федерације и истакнута руска застава, иако је то у том тренутку било забрањено. За свој став и рад одликован је орденом Руске Федерације, додијељеним указом предсједника Владимира Путина.
Током боравка у Краснојарску разговараће са министром спорта Руске Федерације и предсједником Олимпијског комитета Русије, као и са представницима других земаља и спортских организација. Ти сусрети биће прилика за разговор о конкретним облицима сарадње и већем учешћу Републике Српске у међународним спортским иницијативама.
Куваља је истакао да учешћем на форуму жели да представи спортске потенцијале Републике Српске и настави да гради односе са партнерима широм свијета. „Мој циљ је да спортисти и савези Републике Српске добију прилику да учествују у новим међународним такмичењима и иницијативама“, поручио је он.
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