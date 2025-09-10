Logo
Погинуо познати тренер: Пао са бицикла, није му било спаса

Извор:

Дневник.хр

10.09.2025

17:03

Погинуо познати тренер: Пао са бицикла, није му било спаса
Фото: Pixabay

Словенија је у шоку након што је откривен идентитет мушкарца који је страдао на бициклу.

Још у недјељу појавила се информација да је бициклиста погинуо у паду током рекреативне бициклистичке трке, која се одржавала приликом спуштања са Шентуршке Горе, а према извјештају полиције, 49-годишњак је слетио с цесте и преминуо на мјесту несреће од тешких повреда, преноси словенска Екипа.

Полиција је обавила увиђај, прикупила информације о свим околностима те још увијек проводи поступак, а у уторак је из Словенског скијашког савеза стигла тужна потврда да се ради о познатом скијашком тренеру Аљоши Горјану:

"У недјељу нас је шокирала вијест да је дугогодишњи члан Словенског скијашког савеза Аљоша Горјан трагично преминуо. Напустио нас је пуно прерано, на свом бициклу који је волио једнако као скијање.

Пријатељ који је знао помоћи и разумјети, цијењени инструктор скијања с богатим међународним искуством, непоколебљив такмичар, тренер алпског скијања и редован учесник семинара, само су неки од дијелова који заокружују његову важну улогу и допринос у скијању", поручили су из словенског Савеза па за крај додали:

"Аљоша, почивај у миру. Јако ћеш нам недостајати."

(Дневник.хр.)

