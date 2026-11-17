Аутор:АТВ редакција
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Велика трагедија погодила је свјетски бокс, ирски борац Ли Ривс преминуо је у 31. години живота, три и по мјесеца након што је у рингу против сународника Герија Калија задобио тешку повреду мозга.
Послије вишемјесечне грчевите борбе за опоравак, његово здравствено стање се нагло закомпликовало услед јаке инфекције, па је у понедјељак увече подлегао посљедицама у болници у Лимерику.
До кобне повреде дошло је 1. августа у даблинској дворани „3Арена“, током меча у суперлакој категорији. Судија је борбу прекинуо у десетој рунди пошто се Ривс два пута нашао на поду, а читав епилог још је потреснији због чињенице да је у том тренутку имао предност на бодовним листама и био надомак побједе.
Љекарска екипа му је прву помоћ указала већ поред самог ринга, одакле је хитно транспортован у болницу „Бомонт“, гдје је подвргнут операцији мозга и уведен у индуковану кому. Како би био ближе најближима, у октобру је пребачен на лијечење у Лимерик, али се ситуација тамо нажалост додатно погоршала.
We are deeply saddened by the news of Lee Reeves’ passing. Our condolences go out to his family, friends and the entire boxing community. Rest in peace. https://t.co/zBF0nwaPv4— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 17, 2026
Одлазак Лија Ривса дубоко је потресао читаву боксерску јавност, а уз породицу и пријатеље, посебан траг оставио је и његов некадашњи тренер Џонатан О'Брајен. Он је мjесецима био уз свог бившег пулена и покренуо хуманитарну кампању за трошкове лijечења, у којој је прикупљено више од 126.000 евра.
- Збогом, сине. Почивај у миру. Борио си се тако снажно до самог краја - написао је О'Брајен.
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