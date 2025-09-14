Logo

Преминуо легендарни боксер

Телеграф

14.09.2025

13:53

Преминуо легендарни боксер
Рики Хатон, бивши свјетски шампион у боксу, преминуо је у 46. години, само неколико недјеља након што је најавио повратак у ринг.

Легендарни британски боксер пронађен је јутрос у свом дому у Манчестеру, гдје је полиција убрзо поставила кордон.

Према саопштењу полиције, тијело је откривено у 6.45 у улици Боулејкер Роад у Хајду, а власти су навеле да тренутно нема сумњивих околности.

Његови пријатељи су се забринули још синоћ, када се Хатон није појавио на догађају на којем је учествовао један од његових боксера.

Након повлачења из ринга, Хатон се посветио тренерском послу, али је у јулу најавио повратак и заказао меч против Еисе Ал Даха из Уједињених Арапских Емирата за 2. децембар у Дубаију. Често је отворено говорио о својим проблемима са менталним здрављем и зависношћу од дрога. Као страствени навијач Манчестер Ситија, требало је данас да присуствује дербију са Јунајтедом на стадиону Етихад, где је имао резервисан сто у ВИП ложи.

Током славне каријере, Хатон је био познат као агресиван и храбар борац. Освојио је бројне свјетске и британске титуле, а остварио је 45 победа у 48 професионалних мечева. Највећи тријумфи били су му против Кости Цзује и Хозеа Луиса Кастиља, док је тешке тренутке доживио у поразима од Флојда Мејведера и Манија Пакијаа. Хатон, који би наредног мјесеца напунио 47 година, иза себе оставља сина Кембела, који такође гради боксерску каријеру.

(Телеграф.рс)

