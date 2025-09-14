Logo

Ривалка Иване Шпановић освојила злато, па јој се обратила: "Ти си мој идол, да није тебе..."

Извор:

Телеграф

14.09.2025

17:08

Коментари:

0
Ривалка Иване Шпановић освојила злато, па јој се обратила: "Ти си мој идол, да није тебе..."

Американка Тара Дејвис-Вудхол, иначе једна од највећих ривалки Иване Шпановић, успјела је да дође до златне медаље у скоку удаљ на Свјетском првенству у атлетици које је на програму у Токију.

Она овога пута није имала за противницу нашу Ивану која не скаче удаље, па је самим тим нешто лакше и дошла до златне медаље.

Практично, Тара Дејвис Вудхол је била сјајна на овом такмичењу, скочила је 7.08 метара у првој сери, што је практично било и доста да дође до побједе. На другом мјесту је завршила Малаика Михамбо са 6.99 метара, док је трећа била Наталија Линарес из Колумбије са 6.85.

Послије овога, Телеграф је упитао Тару и да ли има неку поруку за Ивану Шпановић, која ће се такмичити у троскоку?

- Прво, желим да кажем, хвала што си трасирала пут свима у скоку удаљ. Не бих могла да скачем удаљ без ње, она је била мој идол, она је сада мој идол. С обзиром на то да иде на троскок... Срећно, ти си неко ко је инспирација, ко је уживање у овом спорту и хвала на том трасирању пута. Хвала ти пуно, а и честитам - поручила је Тара.

Она је имала ријечи хвале и на рачун атмосфере.

stanija dobrojevic

Сцена

Трпим терор: Станија се огласила о Асмину након што је ушао у ријалити Елита

- Атмосфера сјајна, стадион сеА тресао. Навијачи су невјероватни, тек је друга ноћ и сигурна сам да ће бити још узбуђења. Срећни смо што смо овдје.

Открила је и шта је промјенила.

- Осјећам да сам промијенила неке ствари у приступу. Трчала сам брже него што сам трчала икад, била сам спремна за велики скок, али... Преступи човјече, то је био велики преступ.

Истакла је и то да је сада тамо гдје жели да буде.

Подијели:

Тагови:

atletika

skok u dalj

Ivana Španović

Ивана Шпановић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Брат Шабана Шаулића открио шта је пјевач више волио него пјевање

Сцена

Брат Шабана Шаулића открио шта је пјевач више волио него пјевање

54 мин

0
Мотоциклиста погинуо у судару са трактором

Хроника

Мотоциклиста погинуо у судару са трактором

51 мин

0
Гради се Мојсијев мост преко Црвеног мора, спојиће Саудијску Арабију и Египат

Свијет

Гради се Мојсијев мост преко Црвеног мора, спојиће Саудијску Арабију и Египат

57 мин

0
Дејан Станковић направио хаос, насрнуо на судију - ВИДЕО

Фудбал

Дејан Станковић направио хаос, насрнуо на судију - ВИДЕО

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

40

Минић и Шеранић гађали глинене голубове у Оштрој Луци

17

39

Хоћемо ли га моћи приуштити: Омиљени напитак брутално поскупио

17

33

Када почиње суђење Ђермановићу за убиство Саве Чолића у Бањалуци

17

29

Дјечак (12) из Србије oпљачкан и пребијен у Бечу: Препознао починиоце док је давао изјаву полицији

17

27

Evo зашто је јесен савршено вријеме за изградњу здравих навика

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner