Сара Ћирковић добила своју поштанску марку

Извор:

СРНА

10.09.2025

09:42

"Поште Српске" пустиле су у оптицај ванредно издање поштанске марке са ликом свјетске шампионке у боксу Саре Ћирковић из Братунца.

Сара Ћирковић, рођена 2004. године, тренира у Боксерском клубу "Обилић" у Зворнику, а наступа за репрезентацију Србије.

Ћирковићева је боксерску каријеру започела у раном дјетињству, а за само годину и по дана остварила је изузетне резултате освојивши европски и свјетски врх.

Крајем новембра 2022. године тријумфовала је на Свјетском првенству у Бенидорму, донијевши Србији медаљу послије више од двије деценије.

Ћирковићева је освојила злато на Европском првенству за млађе сениорке у новембру 2023. године.

У марту прошле године на квалификационом турниру у Италији изборила је пласман на Олимпијске игре, док је на Свјетском првенству у Нишу у марту ове године стигла до полуфинала и освојила бронзану медаљу.

Ови резултати поставили су Ћирковићеву у сам врх међународне боксерске сцене, саопштено је из Боксерског клуба "Обилић".

Sara Ćirković

Poštanska markica

Pošte Srpske

