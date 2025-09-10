Сара Ћирковић добила своју поштанску марку

Извор:
СРНА
10.09.2025
09:42
"Поште Српске" пустиле су у оптицај ванредно издање поштанске марке са ликом свјетске шампионке у боксу Саре Ћирковић из Братунца.
Сара Ћирковић, рођена 2004. године, тренира у Боксерском клубу "Обилић" у Зворнику, а наступа за репрезентацију Србије.
Ћирковићева је боксерску каријеру започела у раном дјетињству, а за само годину и по дана остварила је изузетне резултате освојивши европски и свјетски врх.
Крајем новембра 2022. године тријумфовала је на Свјетском првенству у Бенидорму, донијевши Србији медаљу послије више од двије деценије.
Ћирковићева је освојила злато на Европском првенству за млађе сениорке у новембру 2023. године.
У марту прошле године на квалификационом турниру у Италији изборила је пласман на Олимпијске игре, док је на Свјетском првенству у Нишу у марту ове године стигла до полуфинала и освојила бронзану медаљу.
Ови резултати поставили су Ћирковићеву у сам врх међународне боксерске сцене, саопштено је из Боксерског клуба "Обилић".
