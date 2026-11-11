Скандал ММА бораца: Усман и Умар Нурмагомедов претукли Мераба Дваишвилија у хотелу?

Аутор:АТВ редакција
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Бивши УФЦ шампион Мераб Двалишвили оптужио је Усмана и Умара Нурмагомедова да су га, заједно са групом пријатеља, физички напали у хотелском лобију у Абу Дабију.
Двалишвили је на друштвеним мрежама објавио снимак у којем тврди да је током интервјуа за РАФ, гдје га у суботу очекује рвачки меч против Марлона Мораеса, нападнут заједно са пријатељем. Према његовим ријечима, нападачи су им пришли с леђа, а у инциденту је учествовало око 20 људи.
– Усман Нурмагомедов и његови пријатељи пришли су нам с леђа и почели да нас ударају. Обезбјеђење ме је држало, док су нас они шутирали док смо били на земљи – навео је Двалишвили.
Сукоб између грузијског борца и породице Нурмагомедов траје већ дуже вријеме, а додатно је ескалирао након што је Двалишвили у јануару 2025. године побиједио Умара једногласном одлуком судија на УФЦ 311 и одбранио титулу у бантам категорији.
Двалишвили је у снимку поручио да је и Умар учествовао у наводном нападу, називајући браћу и њихове пријатеље кукавицама због начина на који су му, како тврди, пришли.
– Ако желите да се боримо, хајде да то урадимо на прави начин. Ми смо борци, али ви сте нам пришли с леђа јер нас је било само двојица – поручио је Грузинац.
Ни Усман ни Умар Нурмагомедов за сада се нису оглашавали поводом ових оптужби. Двалишвили је истакао да је добро и да инцидент неће утицати на његов наступ против Мораеса, који је и даље планиран за суботу.
(Телеграф)
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