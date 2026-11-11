Logo

Скандал ММА бораца: Усман и Умар Нурмагомедов претукли Мераба Дваишвилија у хотелу?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
11.11.2026 18:36

Коментари:

0
Скандал ММА бораца: Усман и Умар Нурмагомедов претукли Мераба Дваишвилија у хотелу?

Бивши УФЦ шампион Мераб Двалишвили оптужио је Усмана и Умара Нурмагомедова да су га, заједно са групом пријатеља, физички напали у хотелском лобију у Абу Дабију.

Двалишвили је на друштвеним мрежама објавио снимак у којем тврди да је током интервјуа за РАФ, гдје га у суботу очекује рвачки меч против Марлона Мораеса, нападнут заједно са пријатељем. Према његовим ријечима, нападачи су им пришли с леђа, а у инциденту је учествовало око 20 људи.

– Усман Нурмагомедов и његови пријатељи пришли су нам с леђа и почели да нас ударају. Обезбјеђење ме је држало, док су нас они шутирали док смо били на земљи – навео је Двалишвили.

Сукоб између грузијског борца и породице Нурмагомедов траје већ дуже вријеме, а додатно је ескалирао након што је Двалишвили у јануару 2025. године побиједио Умара једногласном одлуком судија на УФЦ 311 и одбранио титулу у бантам категорији.

Двалишвили је у снимку поручио да је и Умар учествовао у наводном нападу, називајући браћу и њихове пријатеље кукавицама због начина на који су му, како тврди, пришли.

– Ако желите да се боримо, хајде да то урадимо на прави начин. Ми смо борци, али ви сте нам пришли с леђа јер нас је било само двојица – поручио је Грузинац.

Ни Усман ни Умар Нурмагомедов за сада се нису оглашавали поводом ових оптужби. Двалишвили је истакао да је добро и да инцидент неће утицати на његов наступ против Мораеса, који је и даље планиран за суботу.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мераб Двалишвили

Умар Нурмагомедов

Усман Нурмагомедов

ММА борац

Туча

скандал

Коментари (0)

Више из рубрике

Lopta, rukomet

Остали спортови

Незапамћен скандал: Шесторица играча побјегла из Партизана

1 д

0
Тришо Кукољ

Остали спортови

Туга у Српској: Прерано преминуо познати каратиста

1 д

0
На страници ЕВЛ спорт љубитељи спорта од сада имају још једно мјесто на којем могу пратити најважније, најзанимљивије и најактуелније информације из свијета спорта.

Остали спортови

ЕВЛ Спорт – ново мјесто за спортске вијести, резултате и приче које заслужују пажњу

1 д

0
Линдзи Вон

Остали спортови

Линдзи Вон поново мора на операцију, девети пут након тешког пада

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима