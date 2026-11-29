Аутор:АТВ редакција
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На рукометној утакмици Прве лиге Федерације БиХ Југ између ОРК Босна и РК Жељезничар која се играла у дворани Рамиз Салчин у Сарајеву данас је дошло до трагичног случаја када је један од играча преминуо.
Како је потврђено за Klix.ba, један рукометаш ОРК Босна је преминуо на полувремену од посљедица инфаркта.
Утакмица је након тога прекинута, а дворана испражњена.
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