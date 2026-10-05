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Трагедија у свијету гимнастике: Преминуо чувени олимпијски шампион

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05.10.2026 14:26

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Ружа
Фото: pexels/Karin S

Олимпијски шампион Владимир Гоголадзе преминуо је у 60. години живота, потврдио је званично Грузијски национални олимпијски комитет.

Узрок смрти за сада није саопштен, а сахрана би требало да буде одржана у његовом родном граду Тбилисију.

„Национални олимпијски одбор Грузије дубоко је ожалошћен смрћу олимпијског првака и познатог гимнастичара Владимира Гоголадзеа“, навели су у саопштењу за јавност.

Историјски успјеси и упис у спортске анале

Један од најпознатијих гимнастичара Владимир Гоголадзе, рођен у Тбилисију, оставио је дубок траг у историји овог спорта. Био је дио чувене репрезентације Совјетског Савеза која је освојила златну медаљу у екипној конкуренцији на Олимпијским играма у Сеулу 1988. године.

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Посебно ће остати запамћен по невјероватном акробатском потезу био је први гимнастичар који је на Олимпијским играма извео троструки салто уназад на партеру. Његово име било је уписано и у гимнастички код, пошто су два елемента званично добила назив по њему.

Поред олимпијског злата, Гоголадзе је освојио и двије бронзане медаље на Европском првенству 1985. године у вишебоју и на разбоју. Након завршетка такмичарске каријере преселио се у Сједињене Америчке Државе, гдје је дуги низ година радио као тренер, преноси Спортињо.

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