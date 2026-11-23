Аутор:АТВ редакција
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Дугогодишњи члан Рукометног клуба Леотар Стефан Спаић преминуо је изненада, саопштено је данас из требињског клуба.
"Са великом тугом и невјерицом примили смо вијест о изненадном одласку нашег Спаје, Стефана Спаића, наводе из РК Леотар.
Како су истакли, Спаић је био дугогодишњи члан клуба и дио његове спортске породице. Иако у посљедње вријеме није био активно уз екипу, остао је, како наводе, дио Леотара, клупских успомена и заједничке спортске приче.
„Тешко је пронаћи праве ријечи када се опраштамо од некога ко је још толико тога имао пред собом. Отишао си прерано, Спаја, а иза себе оставио успомене које ћемо чувати и сјећање које неће изблиједити”, поручили су из требињског клуба.
Из РК Леотар су упутили искрено саучешће породици Спаић у име свих чланова, рукометаша, тренера и пријатеља клуба, наводећи да дијеле бол и тугу због ненадокнадивог губитка.
„Драги Спаја, једном Леотар – увијек Леотар. Заувијек ћеш бити дио наше породице. Почивај у миру, нека ти је вјечна слава”, закључује се у саопштењу Рукометног клуба Леотар.
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