Ужас на Свјетском првенству: Такмичар се срушио на стазу, познато у каквом је стању

Извор:
Курир
14.09.2025
09:50
Коментари:0
Први дан Свјетског првенства у атлетици у Токију обиљежила је једна драматична сцена.
Током финала у дисциплини 35 километара брзо ходања, домаћем такмичару Масатореу Кавану позлило је након проласка кроз циљ.
Имао је Јапанац озбиљну кризу и током трке. Сјајно је стартовао, већи део трке био у самом врху, али се на крају озбиљно префорсирао. На 10-ак километара имао је озбиљне проблеме. Тетурао се по стази и исповраћао испред публике, али је ипак одлучио да настави.
Успио је да издржи до краја, међутим, након проласка кроз циљ услиједила је нова драма. Несрећни такмичар се срушио на стазу. Држао се за груди и превијао од болова, па је морала да реагује и лекарска служба. Ставили су га у колица и одмах одвезли у болницу како би му указали помоћ.
Према првим информацијама његово стање је стабилно.
Lors des Mondiaux d’athlétisme de Tokyo, Kawano Masatora visait un titre mondial mais vers le 27e km, alors qu’il était 2e il a eu des pertes d’équilibre, douleurs à la poitrine et vomissements.— ⛩ Ryo Saeba | Japon XYZ ⛩ (@Ryo_Saeba_3) September 13, 2025
Il a continué et fini 18e mais s'est écroulé à l'arrivée.pic.twitter.com/5UaHfxCknm
