Узнемирујући призори: Жена завршила у крви током туче навијача

09.09.2025
15:03
Коментари:0
Једна навијачица завршила је крвава након жестоке туче на трибинама на утакмици америчког фудбала Хјустон Тексанс - Лос Анђелес Рамс.
Физички сукоб у којем је несретна жена извукла дебљи крај укључивао је неколико НФЛ обожавалаца.
Британски таблоид "Сан" преноси писања америчких медија како је дошло до узнемирујуће ситуације током утакмице 1. кола на стадиону СоФи у Инглвуду у Калифорнији.
Сукоб, у којем су учествовали мушки и женски фанови у дресовима Тексанса, те навијачи Рамса, брзо је постао виралан на друштвеним мрежама. Након тога, на друштвеним мрежама појавио се снимак на којем је жена с крвавим лицем излазила са трибине, док су полицајци интервенисали.
Инцидент је довео до оптужби међу гледаоцима у том сектору, при чему су навијачи Рамса окривили једног појединца. Тренутно нема информација о томе је ли неко ухапшен након избацивања гледалаца.
Навијачи на друштвеним мрежама изразили су незадовољство, а један је коментарисао:
"Амерички фудбал дефинитивно је ту", док су други коментарисали учестале сукобе на горњој трибини и генерално хаотичну природу догађаја.
Рамси су побиједили резултатом 14-9, задржавши снажну одбрану која је Тексансе зауставила на само 295 јарди.
Сукоби су честа појава на стадиону СоФи откако је отворен 2020. године, а претходни сукоби укључивали су навијаче оба тима, Рамса и Чарџерса. Срећом, у 2. колу на стадиону ће бити мирније, јер су оба тима из Лос Анђелеса на гостовањима; Рамси играју против Тенеси Тајтанса, а Чарџерси против Лас Вегас Рајдерса.
Најновије
Најчитаније
08
09
08
08
08
01
08
01
07
52
Тренутно на програму