Ватромет на ФНЦ у Подгорици: Добријевић одушевио борбом и побједом

Аутор:АТВ редакција
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Поново је Стефан Добријевић освојио Подгорицу на ФНЦ приредби 35 у дворани Морача.
У реваншу је након три рунде паклене борбе у кикбоксу побиједио Луку Бубању.
Два млада борца поново су се нашли у ФНЦ кавезу. Обећали су ватромет, а надмашили су сва очекивања. Добријевић је славио једногласном одлуком судија. У три наврата је бацао Бубању у нокдаун спектакуларним ударцима рукама, а у трећој рунди је лактом из окрета потврдио тријумф у овом мечу. Морао је да прође “пакао” јер је Бубања сјајно парирао и успио је једном у завршној рунди да уздрма Бањалучанина.
"Хвала мом тиму, без њих ништа не бих направио. Честитам Луки, показао је храброст, желио је реванш против мене иако је већ изгубио у свом граду. Желим му да има велику каријеру", рекао је Добријевић након побједе.
Члан бањалучког Ареса с правом је један од најатрактивнијих бораца у региону, а поново је покупио све симпатије навијача. Добио је аплаузе у Морачи од публике која је свим срцем била за његовог ривала Бубању који је Подгоричанин.
Пехар Добријевић уручио је Миран Фабјан.
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