Бивша жена Бориса Бекера се сликала за Плејбој - ФОТО

Борис Бекер, чијим се бурним приватним животом и љубавним заврзламама јавност више забављала него успјесима у "бијелом спорту", једва чека да поново постане тата.
Међутим, његова бивша супруга је ових дана у жижи интересовања. Лили Бекер сликала се за њемачко издање култног магазина Плејбој, а октобарски број са чије нам се насловне стране смијеши ускоро ће се наћи на киосцима. Нема сумње да ће бити разграбљен зачас.
''Храбар потез у тим годинама”, “Суперинтелигентна и лијепа жена са одличним смислом за хумор”, “Секси и елегантна – неки су од коментара који пљуште са свих страна, а и објава на Инстаграму за неколико сати је зарадила на хиљаде лајкова, пише Жена Блиц.
Како и не би, када је главна звијезда осванула у црном, заводљивом чипкастом комбинезону, чија се бретела сензуално спушта са рамена откривајући деколте и заустављајући се таман гдје треба.
Лијепа холандска манекенка и модел рођена је као Шарлели Керсенберг у Ротердаму пре 49 година. Отац јој је Нијемац, а мајка поријеклом из Суринама. Са Бекером се упознала 2008, у једном клубу у Монте Карлу. Вјенчали су се у јулу наредне године, а неколико мјесеци касније добили сина Амадеуса.
Међутим, срећа није дуго трајала – брак се распао 2018. Није то био добар тајминг, открила је Лили у једном интервјуу, јер је отприлике у исто вријеме чувени тенисер запао у финансијске проблеме, због којих је банкротирао и завршио у затвору.
Лили и Амадеус, који су дуго живјели у Лондону, недавно су се преселили у Њемачку. Послије горког развода темпераментна Холанђанка ријешила је да узме ствар у своје руке и да са новим животом почне и нову каријеру.
У фебруару је побиједила у популарном ријалитију и постала “Краљица џунгле”, успут запријетивши бившем супругу да ће га на суду “очерупати” јер није редовно плаћао алиментацију. И сликање за Плејбој је корак даље, и то од седам миља, констатовали су многи. Али, ако је вјеровати оном што видимо на насловној страни, није погријешила.