Ђоковић одбрусио свом тиму: "Који ћете ми вас тројица, ј***ш ми матер!

Аутор:АТВ редакција
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Српски тенисер Новак Ђоковић доживио је неочекиван и историјски пораз на старту мастерса у Шангају, гдје је елиминисан већ у свом уводном мечу од Пољака Хуберта Хуркача резултатом 2:0 у сетовима (6:4, 6:3).
Четвороструки освајач турнира у Шангају никада у каријери није изгубио свој први меч на овом такмичењу, али је расположени Пољак у њиховом деветом међусобном окршају успио прекинути црни низ и по први пут у каријери савладати српског аса.
Поред самог резултатског шока, меч је обиљежила и велика нервоза српског тенисера. Након што је изгубио први сет, Ђоковић је био видно изнервиран дешавањима на терену и немогућношћу да пронађе своју препознатљиву игру.
У једном тренутку, након још једног изгубљеног поена, Ђоковић се окренуо према својој ложи, у којој су сједили чланови његовог стручног штаба, и изговорио сочне псовке:
"Који ћете ми вас тројица..." повикао је изреволтирани Ђоковић према свом тиму, не скривајући огроман притисак и фрустрацију.
Видео можете погледати ОВДЈЕ.
Српски ас дјеловао је прилично исцрпљено на терену, што је посљедица напорног темпа и освајања АТП турнира серије 500 у Пекингу прије само три дана, а Хуркач је то знао објеручке искористити.
Пољски тенисер одиграо је изузетно стабилан меч, направивши по један брејк у оба сета, што му је било сасвим довољно да након сат и 27 минута игре приведе сусрет крају без већих компликација.
Хуркач је овом великом побједом изборио пласман у треће коло Шангаја, гдје га очекује дуел против побједника окршаја између Ји Џоуа и Лоренца Музетија.
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