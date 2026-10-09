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Ђоковић одбрусио свом тиму: "Који ћете ми вас тројица, ј***ш ми матер!

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09.10.2026 14:28

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Новак Ђоковић из Србије реагује током полуфиналног меча мушког сингла против Данила Медведева из Русије на тениском турниру China Open у Пекингу, у понедјељак, 5. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Achmad Ibrahim

Српски тенисер Новак Ђоковић доживио је неочекиван и историјски пораз на старту мастерса у Шангају, гдје је елиминисан већ у свом уводном мечу од Пољака Хуберта Хуркача резултатом 2:0 у сетовима (6:4, 6:3).

Четвороструки освајач турнира у Шангају никада у каријери није изгубио свој први меч на овом такмичењу, али је расположени Пољак у њиховом деветом међусобном окршају успио прекинути црни низ и по први пут у каријери савладати српског аса.

Жестоке псовке и бијес усмјерен ка ложи

Поред самог резултатског шока, меч је обиљежила и велика нервоза српског тенисера. Након што је изгубио први сет, Ђоковић је био видно изнервиран дешавањима на терену и немогућношћу да пронађе своју препознатљиву игру.

У једном тренутку, након још једног изгубљеног поена, Ђоковић се окренуо према својој ложи, у којој су сједили чланови његовог стручног штаба, и изговорио сочне псовке:

"Који ћете ми вас тројица..." повикао је изреволтирани Ђоковић према свом тиму, не скривајући огроман притисак и фрустрацију.

Видео можете погледати ОВДЈЕ.

Хуркач диктирао темпо

Српски ас дјеловао је прилично исцрпљено на терену, што је посљедица напорног темпа и освајања АТП турнира серије 500 у Пекингу прије само три дана, а Хуркач је то знао објеручке искористити.

Пољски тенисер одиграо је изузетно стабилан меч, направивши по један брејк у оба сета, што му је било сасвим довољно да након сат и 27 минута игре приведе сусрет крају без већих компликација.

Хуркач је овом великом побједом изборио пласман у треће коло Шангаја, гдје га очекује дуел против побједника окршаја између Ји Џоуа и Лоренца Музетија.

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Тагови :

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тенис

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